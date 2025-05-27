통화 / SVRA
SVRA: Savara Inc
3.53 USD 0.07 (1.94%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SVRA 환율이 오늘 -1.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.50이고 고가는 3.65이었습니다.
Savara Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Guggenheim raises Savara stock price target to $11 on manufacturing updates
- H.C. Wainwright raises Savara stock price target to $8 on larger patient pool
- Savara Inc. (SVRA) Upgraded to Buy After FDA CMC Breakthrough
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/22/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Savara stock rating reiterated by JMP on strong Phase 3 data
- Savara’s autoimmune PAP treatment shows positive phase 3 results
- Savara partner to present data on dried blood spot test for aPAP diagnosis
- Savara stock rating upgraded to Buy by H.C. Wainwright on BLA resubmission plans
- Oppenheimer raises Savara stock price target to $6 on BLA resubmission plans
- Savara: Repairing The Molbreevi aPAP Opportunity After RTF (NASDAQ:SVRA)
- Savara Inc: director Hawkins buys $98k in shares
- savara elects board members and approves proposals at annual meeting
- SVRA ALERT: Savara Inc. Investigated For Possible Securities Fraud; Investors Who Lost Money Should Contact Block & Leviton To Potentially Recover Losses
- Oppenheimer assumes Savara stock at outperform, sets $5 price target
- Savara director Joseph McCracken buys $20,825 in stock
- This Starbucks Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - GE Vernova (NYSE:GEV), Salesforce (NYSE:CRM)
- Savara stock rating cut to Neutral by H.C. Wainwright
- Guggenheim cuts Savara stock target to $8, maintains Buy rating
- Savara stock price target cut to $2 at Evercore ISI
- Why Is Rare Lung Disease-Focused Savara Stock Trading Lower On Tuesday? - Savara (NASDAQ:SVRA)
- Tesla, Nvidia lead Tuesday’s market cap stock movers
- Dow Surges Over 600 Points; US Durable Goods Orders Fall in April - MAC Copper (NYSE:MTAL), E2open Parent Holdings (NYSE:ETWO)
- Tesla and CoreWeave lead Tuesday’s market cap stock movers
- Nasdaq Jumps Over 300 Points On EU Tariff Delay; AutoZone Posts Downbeat Earnings - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), AutoZone (NYSE:AZO)
일일 변동 비율
3.50 3.65
년간 변동
1.89 4.30
20 9월, 토요일