Currencies / SVRA
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
SVRA: Savara Inc
3.63 USD 0.02 (0.55%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
SVRA exchange rate has changed by 0.55% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 3.58 and at a high of 3.72.
Follow Savara Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVRA News
- Guggenheim raises Savara stock price target to $11 on manufacturing updates
- H.C. Wainwright raises Savara stock price target to $8 on larger patient pool
- Savara Inc. (SVRA) Upgraded to Buy After FDA CMC Breakthrough
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/22/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Savara stock rating reiterated by JMP on strong Phase 3 data
- Savara’s autoimmune PAP treatment shows positive phase 3 results
- Savara partner to present data on dried blood spot test for aPAP diagnosis
- Savara stock rating upgraded to Buy by H.C. Wainwright on BLA resubmission plans
- Oppenheimer raises Savara stock price target to $6 on BLA resubmission plans
- Savara: Repairing The Molbreevi aPAP Opportunity After RTF (NASDAQ:SVRA)
- Savara Inc: director Hawkins buys $98k in shares
- savara elects board members and approves proposals at annual meeting
- SVRA ALERT: Savara Inc. Investigated For Possible Securities Fraud; Investors Who Lost Money Should Contact Block & Leviton To Potentially Recover Losses
- Oppenheimer assumes Savara stock at outperform, sets $5 price target
- Savara director Joseph McCracken buys $20,825 in stock
- This Starbucks Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - GE Vernova (NYSE:GEV), Salesforce (NYSE:CRM)
- Savara stock rating cut to Neutral by H.C. Wainwright
- Guggenheim cuts Savara stock target to $8, maintains Buy rating
- Savara stock price target cut to $2 at Evercore ISI
- Why Is Rare Lung Disease-Focused Savara Stock Trading Lower On Tuesday? - Savara (NASDAQ:SVRA)
- Tesla, Nvidia lead Tuesday’s market cap stock movers
- Dow Surges Over 600 Points; US Durable Goods Orders Fall in April - MAC Copper (NYSE:MTAL), E2open Parent Holdings (NYSE:ETWO)
- Tesla and CoreWeave lead Tuesday’s market cap stock movers
- Nasdaq Jumps Over 300 Points On EU Tariff Delay; AutoZone Posts Downbeat Earnings - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), AutoZone (NYSE:AZO)
Daily Range
3.58 3.72
Year Range
1.89 4.30
- Previous Close
- 3.61
- Open
- 3.60
- Bid
- 3.63
- Ask
- 3.93
- Low
- 3.58
- High
- 3.72
- Volume
- 2.492 K
- Daily Change
- 0.55%
- Month Change
- 10.67%
- 6 Months Change
- 25.61%
- Year Change
- -13.98%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%