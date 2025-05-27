Währungen / SVRA
SVRA: Savara Inc
3.61 USD 0.01 (0.28%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SVRA hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.58 bis zu einem Hoch von 3.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Savara Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.58 3.65
Jahresspanne
1.89 4.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.60
- Eröffnung
- 3.61
- Bid
- 3.61
- Ask
- 3.91
- Tief
- 3.58
- Hoch
- 3.65
- Volumen
- 1.058 K
- Tagesänderung
- 0.28%
- Monatsänderung
- 10.06%
- 6-Monatsänderung
- 24.91%
- Jahresänderung
- -14.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K