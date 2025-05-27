Валюты / SVRA
SVRA: Savara Inc
3.63 USD 0.02 (0.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SVRA за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.58, а максимальная — 3.72.
Следите за динамикой Savara Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SVRA
- Guggenheim raises Savara stock price target to $11 on manufacturing updates
- H.C. Wainwright raises Savara stock price target to $8 on larger patient pool
- Savara Inc. (SVRA) Upgraded to Buy After FDA CMC Breakthrough
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/22/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Savara stock rating reiterated by JMP on strong Phase 3 data
- Savara’s autoimmune PAP treatment shows positive phase 3 results
- Savara partner to present data on dried blood spot test for aPAP diagnosis
- Savara stock rating upgraded to Buy by H.C. Wainwright on BLA resubmission plans
- Oppenheimer raises Savara stock price target to $6 on BLA resubmission plans
- Savara: Repairing The Molbreevi aPAP Opportunity After RTF (NASDAQ:SVRA)
- Savara Inc: director Hawkins buys $98k in shares
- savara elects board members and approves proposals at annual meeting
- SVRA ALERT: Savara Inc. Investigated For Possible Securities Fraud; Investors Who Lost Money Should Contact Block & Leviton To Potentially Recover Losses
- Oppenheimer assumes Savara stock at outperform, sets $5 price target
- Savara director Joseph McCracken buys $20,825 in stock
- This Starbucks Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - GE Vernova (NYSE:GEV), Salesforce (NYSE:CRM)
- Savara stock rating cut to Neutral by H.C. Wainwright
- Guggenheim cuts Savara stock target to $8, maintains Buy rating
- Savara stock price target cut to $2 at Evercore ISI
- Why Is Rare Lung Disease-Focused Savara Stock Trading Lower On Tuesday? - Savara (NASDAQ:SVRA)
- Tesla, Nvidia lead Tuesday’s market cap stock movers
- Dow Surges Over 600 Points; US Durable Goods Orders Fall in April - MAC Copper (NYSE:MTAL), E2open Parent Holdings (NYSE:ETWO)
- Tesla and CoreWeave lead Tuesday’s market cap stock movers
- Nasdaq Jumps Over 300 Points On EU Tariff Delay; AutoZone Posts Downbeat Earnings - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), AutoZone (NYSE:AZO)
Дневной диапазон
3.58 3.72
Годовой диапазон
1.89 4.30
- Предыдущее закрытие
- 3.61
- Open
- 3.60
- Bid
- 3.63
- Ask
- 3.93
- Low
- 3.58
- High
- 3.72
- Объем
- 2.492 K
- Дневное изменение
- 0.55%
- Месячное изменение
- 10.67%
- 6-месячное изменение
- 25.61%
- Годовое изменение
- -13.98%
