SVOL: Simplify Volatility Premium ETF
18.33 USD 0.11 (0.60%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SVOL para hoje mudou para 0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.24 e o mais alto foi 18.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Simplify Volatility Premium ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
18.24 18.41
Faixa anual
13.20 22.01
- Fechamento anterior
- 18.22
- Open
- 18.30
- Bid
- 18.33
- Ask
- 18.63
- Low
- 18.24
- High
- 18.41
- Volume
- 652
- Mudança diária
- 0.60%
- Mudança mensal
- 8.14%
- Mudança de 6 meses
- 1.27%
- Mudança anual
- -16.64%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh