통화 / SVOL
SVOL: Simplify Volatility Premium ETF
18.32 USD 0.01 (0.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SVOL 환율이 오늘 -0.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.22이고 고가는 18.37이었습니다.
Simplify Volatility Premium ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SVOL News
일일 변동 비율
18.22 18.37
년간 변동
13.20 22.01
- 이전 종가
- 18.33
- 시가
- 18.37
- Bid
- 18.32
- Ask
- 18.62
- 저가
- 18.22
- 고가
- 18.37
- 볼륨
- 412
- 일일 변동
- -0.05%
- 월 변동
- 8.08%
- 6개월 변동
- 1.22%
- 년간 변동율
- -16.69%
20 9월, 토요일