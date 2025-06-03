Divisas / SVOL
SVOL: Simplify Volatility Premium ETF
18.22 USD 0.12 (0.66%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SVOL de hoy ha cambiado un 0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.04, mientras que el máximo ha alcanzado 18.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Simplify Volatility Premium ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVOL News
Rango diario
18.04 18.31
Rango anual
13.20 22.01
- Cierres anteriores
- 18.10
- Open
- 18.10
- Bid
- 18.22
- Ask
- 18.52
- Low
- 18.04
- High
- 18.31
- Volumen
- 672
- Cambio diario
- 0.66%
- Cambio mensual
- 7.49%
- Cambio a 6 meses
- 0.66%
- Cambio anual
- -17.14%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B