SVOL: Simplify Volatility Premium ETF
18.33 USD 0.11 (0.60%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SVOLの今日の為替レートは、0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり18.24の安値と18.41の高値で取引されました。
Simplify Volatility Premium ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
18.24 18.41
1年のレンジ
13.20 22.01
- 以前の終値
- 18.22
- 始値
- 18.30
- 買値
- 18.33
- 買値
- 18.63
- 安値
- 18.24
- 高値
- 18.41
- 出来高
- 652
- 1日の変化
- 0.60%
- 1ヶ月の変化
- 8.14%
- 6ヶ月の変化
- 1.27%
- 1年の変化
- -16.64%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K