SVOL: Simplify Volatility Premium ETF

18.32 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SVOL ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.22 e ad un massimo di 18.37.

Segui le dinamiche di Simplify Volatility Premium ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.22 18.37
Intervallo Annuale
13.20 22.01
Chiusura Precedente
18.33
Apertura
18.37
Bid
18.32
Ask
18.62
Minimo
18.22
Massimo
18.37
Volume
412
Variazione giornaliera
-0.05%
Variazione Mensile
8.08%
Variazione Semestrale
1.22%
Variazione Annuale
-16.69%
21 settembre, domenica