Valute / SVOL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SVOL: Simplify Volatility Premium ETF
18.32 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SVOL ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.22 e ad un massimo di 18.37.
Segui le dinamiche di Simplify Volatility Premium ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVOL News
- Only 6 Broad ETFs Are Down This Year — Here's Their Cardinal Sin
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Why I'm Downgrading SVOL To A "Hold" (NYSEARCA:SVOL)
- SVOL: Downgrade To Hold On Strategy Shift (NYSEARCA:SVOL)
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Fall Volatility Favors Gold
- Reading The Rubble: Gauging Recovery Odds When The Market Slides
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- August Market Volatility Returns Amid Payroll Miss And Fed Uncertainty
- 1 ETF That Has Crushed The S&P Since Inception & 1 New ETF That Yields 12.8%
- 'Meme Stock'-Induced Euphoria? Not Quite
- Volatility Signals: Do Equities Forecast Bonds?
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Equity Volatility Finds A Floor Ahead Of Key Trade Catalysts
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Implied Vols Collapse As Stocks Hit New Record High
- SVOL: Portfolio Retreats From Equities After Failed Recovery, Correction May Reoccur
- Chart Of The Day: We've Lost Our Bears... And That's A Problem
- Oil Options Suggest Price Spike Likely To Be Temporary
- Build A Diversified Income Portfolio With Simplify's Equity Income ETFs
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- SPX 0DTE Options Jump To 61% Share On Retail Resurgence
Intervallo Giornaliero
18.22 18.37
Intervallo Annuale
13.20 22.01
- Chiusura Precedente
- 18.33
- Apertura
- 18.37
- Bid
- 18.32
- Ask
- 18.62
- Minimo
- 18.22
- Massimo
- 18.37
- Volume
- 412
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- 8.08%
- Variazione Semestrale
- 1.22%
- Variazione Annuale
- -16.69%
21 settembre, domenica