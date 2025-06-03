Währungen / SVOL
SVOL: Simplify Volatility Premium ETF
18.32 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SVOL hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.22 bis zu einem Hoch von 18.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Simplify Volatility Premium ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SVOL News
Tagesspanne
18.22 18.37
Jahresspanne
13.20 22.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.33
- Eröffnung
- 18.37
- Bid
- 18.32
- Ask
- 18.62
- Tief
- 18.22
- Hoch
- 18.37
- Volumen
- 412
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 8.08%
- 6-Monatsänderung
- 1.22%
- Jahresänderung
- -16.69%
