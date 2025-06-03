Devises / SVOL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SVOL: Simplify Volatility Premium ETF
18.32 USD 0.01 (0.05%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SVOL a changé de -0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.22 et à un maximum de 18.37.
Suivez la dynamique Simplify Volatility Premium ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVOL Nouvelles
- Only 6 Broad ETFs Are Down This Year — Here's Their Cardinal Sin
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Why I'm Downgrading SVOL To A "Hold" (NYSEARCA:SVOL)
- SVOL: Downgrade To Hold On Strategy Shift (NYSEARCA:SVOL)
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Fall Volatility Favors Gold
- Reading The Rubble: Gauging Recovery Odds When The Market Slides
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- August Market Volatility Returns Amid Payroll Miss And Fed Uncertainty
- 1 ETF That Has Crushed The S&P Since Inception & 1 New ETF That Yields 12.8%
- 'Meme Stock'-Induced Euphoria? Not Quite
- Volatility Signals: Do Equities Forecast Bonds?
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Equity Volatility Finds A Floor Ahead Of Key Trade Catalysts
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Implied Vols Collapse As Stocks Hit New Record High
- SVOL: Portfolio Retreats From Equities After Failed Recovery, Correction May Reoccur
- Chart Of The Day: We've Lost Our Bears... And That's A Problem
- Oil Options Suggest Price Spike Likely To Be Temporary
- Build A Diversified Income Portfolio With Simplify's Equity Income ETFs
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- SPX 0DTE Options Jump To 61% Share On Retail Resurgence
Range quotidien
18.22 18.37
Range Annuel
13.20 22.01
- Clôture Précédente
- 18.33
- Ouverture
- 18.37
- Bid
- 18.32
- Ask
- 18.62
- Plus Bas
- 18.22
- Plus Haut
- 18.37
- Volume
- 412
- Changement quotidien
- -0.05%
- Changement Mensuel
- 8.08%
- Changement à 6 Mois
- 1.22%
- Changement Annuel
- -16.69%
20 septembre, samedi