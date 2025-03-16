Moedas / SVC
SVC: Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest
2.91 USD 0.14 (5.05%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SVC para hoje mudou para 5.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.79 e o mais alto foi 3.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.79 3.01
Faixa anual
1.71 4.94
- Fechamento anterior
- 2.77
- Open
- 2.80
- Bid
- 2.91
- Ask
- 3.21
- Low
- 2.79
- High
- 3.01
- Volume
- 2.444 K
- Mudança diária
- 5.05%
- Mudança mensal
- 8.58%
- Mudança de 6 meses
- 12.36%
- Mudança anual
- -36.04%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh