통화 / SVC
SVC: Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest
2.82 USD 0.08 (2.76%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SVC 환율이 오늘 -2.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.79이고 고가는 2.91이었습니다.
Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SVC News
- Service Properties Trust, 호텔 2곳 2500만 달러에 매각
- Service Properties Trust completes sale of two hotels for $25 million
- Cool Enough For Cuts
- Service Properties Trust stock downgraded by Wells Fargo on balance sheet concerns
- Service Properties Trust enters new hotel management agreements with Sonesta
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- Service Properties Trust Q4 2024 slides: strategic shift to net lease REIT continues
- Service Properties Trust (SVC) Earnings Call
- Service Properties (SVC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Service Properties (SVC) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Service Properties earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Avoid These 3 REITs If You Like Sleeping Well At Night (Too Much Risk)
- Upbound Group (UPBD) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow In Week Ended July 25
- Trade War Redux
- The RMR Group: Stock Is Undervalued But Needs To Grow Revenues Into 2026
- Service Properties Trust at Nareit REITweek: Strategic Shift to Net Lease Retail
- Service Properties Trust: Sinking In A Swamp Of Debt (SVC)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of April 21, 2025 - TipRanks.com
- Service Properties Trust: Why I Wouldn't Buy The Ashes (NASDAQ:SVC)
- REIT Replay: U.S. REIT Share Prices Plummet Following Trump's Tariff Announcements
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- Fed Looms As Sentiment Dims
일일 변동 비율
2.79 2.91
년간 변동
1.71 4.94
- 이전 종가
- 2.90
- 시가
- 2.90
- Bid
- 2.82
- Ask
- 3.12
- 저가
- 2.79
- 고가
- 2.91
- 볼륨
- 2.134 K
- 일일 변동
- -2.76%
- 월 변동
- 5.22%
- 6개월 변동
- 8.88%
- 년간 변동율
- -38.02%
20 9월, 토요일