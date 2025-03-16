Devises / SVC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SVC: Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest
2.82 USD 0.08 (2.76%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SVC a changé de -2.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.79 et à un maximum de 2.91.
Suivez la dynamique Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVC Nouvelles
- Service Properties Trust finalise la vente de deux hôtels pour 25 millions $
- Service Properties Trust completes sale of two hotels for $25 million
- Cool Enough For Cuts
- Service Properties Trust stock downgraded by Wells Fargo on balance sheet concerns
- Service Properties Trust enters new hotel management agreements with Sonesta
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- Service Properties Trust Q4 2024 slides: strategic shift to net lease REIT continues
- Service Properties Trust (SVC) Earnings Call
- Service Properties (SVC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Service Properties (SVC) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Service Properties earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Avoid These 3 REITs If You Like Sleeping Well At Night (Too Much Risk)
- Upbound Group (UPBD) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow In Week Ended July 25
- Trade War Redux
- The RMR Group: Stock Is Undervalued But Needs To Grow Revenues Into 2026
- Service Properties Trust at Nareit REITweek: Strategic Shift to Net Lease Retail
- Service Properties Trust: Sinking In A Swamp Of Debt (SVC)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of April 21, 2025 - TipRanks.com
- Service Properties Trust: Why I Wouldn't Buy The Ashes (NASDAQ:SVC)
- REIT Replay: U.S. REIT Share Prices Plummet Following Trump's Tariff Announcements
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- Fed Looms As Sentiment Dims
Range quotidien
2.79 2.91
Range Annuel
1.71 4.94
- Clôture Précédente
- 2.90
- Ouverture
- 2.90
- Bid
- 2.82
- Ask
- 3.12
- Plus Bas
- 2.79
- Plus Haut
- 2.91
- Volume
- 2.134 K
- Changement quotidien
- -2.76%
- Changement Mensuel
- 5.22%
- Changement à 6 Mois
- 8.88%
- Changement Annuel
- -38.02%
20 septembre, samedi