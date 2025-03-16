KurseKategorien
Währungen / SVC
Zurück zum Aktien

SVC: Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest

2.90 USD 0.13 (4.69%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SVC hat sich für heute um 4.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.79 bis zu einem Hoch von 3.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SVC News

Tagesspanne
2.79 3.01
Jahresspanne
1.71 4.94
Vorheriger Schlusskurs
2.77
Eröffnung
2.80
Bid
2.90
Ask
3.20
Tief
2.79
Hoch
3.01
Volumen
3.441 K
Tagesänderung
4.69%
Monatsänderung
8.21%
6-Monatsänderung
11.97%
Jahresänderung
-36.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K