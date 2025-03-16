Währungen / SVC
SVC: Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest
2.90 USD 0.13 (4.69%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SVC hat sich für heute um 4.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.79 bis zu einem Hoch von 3.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.79 3.01
Jahresspanne
1.71 4.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.77
- Eröffnung
- 2.80
- Bid
- 2.90
- Ask
- 3.20
- Tief
- 2.79
- Hoch
- 3.01
- Volumen
- 3.441 K
- Tagesänderung
- 4.69%
- Monatsänderung
- 8.21%
- 6-Monatsänderung
- 11.97%
- Jahresänderung
- -36.26%
