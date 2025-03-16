Валюты / SVC
SVC: Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest
2.82 USD 0.08 (2.76%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SVC за сегодня изменился на -2.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.80, а максимальная — 2.93.
Следите за динамикой Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SVC
- Cool Enough For Cuts
- Service Properties Trust stock downgraded by Wells Fargo on balance sheet concerns
- Service Properties Trust enters new hotel management agreements with Sonesta
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- Service Properties Trust Q4 2024 slides: strategic shift to net lease REIT continues
- Service Properties Trust (SVC) Earnings Call
- Service Properties (SVC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Service Properties (SVC) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Service Properties earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Avoid These 3 REITs If You Like Sleeping Well At Night (Too Much Risk)
- Upbound Group (UPBD) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow In Week Ended July 25
- Trade War Redux
- The RMR Group: Stock Is Undervalued But Needs To Grow Revenues Into 2026
- Service Properties Trust at Nareit REITweek: Strategic Shift to Net Lease Retail
- Service Properties Trust: Sinking In A Swamp Of Debt (SVC)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of April 21, 2025 - TipRanks.com
- Service Properties Trust: Why I Wouldn't Buy The Ashes (NASDAQ:SVC)
- REIT Replay: U.S. REIT Share Prices Plummet Following Trump's Tariff Announcements
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- Fed Looms As Sentiment Dims
Дневной диапазон
2.80 2.93
Годовой диапазон
1.71 4.94
- Предыдущее закрытие
- 2.90
- Open
- 2.90
- Bid
- 2.82
- Ask
- 3.12
- Low
- 2.80
- High
- 2.93
- Объем
- 2.157 K
- Дневное изменение
- -2.76%
- Месячное изменение
- 5.22%
- 6-месячное изменение
- 8.88%
- Годовое изменение
- -38.02%
