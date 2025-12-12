- Visão do mercado
SVAC: Spring Valley Acquisition Corp. III
A taxa do SVAC para hoje mudou para -0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.2700 e o mais alto foi 10.2700.
Veja a dinâmica do par de moedas Spring Valley Acquisition Corp. III. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SVAC hoje?
Hoje Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) está avaliado em 10.2700. O instrumento é negociado dentro de 10.2700 - 10.2700, o fechamento de ontem foi 10.2920, e o volume de negociação atingiu 29. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SVAC em tempo real.
As ações de Spring Valley Acquisition Corp. III pagam dividendos?
Atualmente Spring Valley Acquisition Corp. III está avaliado em 10.2700. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.19% e USD. Monitore os movimentos de SVAC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SVAC?
Você pode comprar ações de Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) pelo preço atual 10.2700. Ordens geralmente são executadas perto de 10.2700 ou 10.2730, enquanto 29 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SVAC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SVAC?
Investir em Spring Valley Acquisition Corp. III envolve considerar a faixa anual 10.0300 - 10.8900 e o preço atual 10.2700. Muitos comparam 0.20% e 2.19% antes de enviar ordens em 10.2700 ou 10.2730. Estude as mudanças diárias de preço de SVAC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Spring Valley Acquisition Corp. III?
O maior preço de Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) no último ano foi 10.8900. As ações oscilaram bastante dentro de 10.0300 - 10.8900, e a comparação com 10.2920 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Spring Valley Acquisition Corp. III no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Spring Valley Acquisition Corp. III?
O menor preço de Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) no ano foi 10.0300. A comparação com o preço atual 10.2700 e 10.0300 - 10.8900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SVAC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SVAC?
No passado Spring Valley Acquisition Corp. III passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.2920 e 2.19% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.2920
- Open
- 10.2700
- Bid
- 10.2700
- Ask
- 10.2730
- Low
- 10.2700
- High
- 10.2700
- Volume
- 29
- Mudança diária
- -0.21%
- Mudança mensal
- 0.20%
- Mudança de 6 meses
- 2.19%
- Mudança anual
- 2.19%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.