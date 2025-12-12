- Aperçu
SVAC: Spring Valley Acquisition Corp. III
Le taux de change de SVAC a changé de -0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.2700 et à un maximum de 10.2700.
Suivez la dynamique Spring Valley Acquisition Corp. III. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SVAC aujourd'hui ?
L'action Spring Valley Acquisition Corp. III est cotée à 10.2700 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.2700 - 10.2700, a clôturé hier à 10.2920 et son volume d'échange a atteint 29. Le graphique en temps réel du cours de SVAC présente ces mises à jour.
L'action Spring Valley Acquisition Corp. III verse-t-elle des dividendes ?
Spring Valley Acquisition Corp. III est actuellement valorisé à 10.2700. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.19% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SVAC.
Comment acheter des actions SVAC ?
Vous pouvez acheter des actions Spring Valley Acquisition Corp. III au cours actuel de 10.2700. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.2700 ou de 10.2730, le 29 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SVAC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SVAC ?
Investir dans Spring Valley Acquisition Corp. III implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.0300 - 10.8900 et le prix actuel 10.2700. Beaucoup comparent 0.20% et 2.19% avant de passer des ordres à 10.2700 ou 10.2730. Consultez le graphique du cours de SVAC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Spring Valley Acquisition Corp. III ?
Le cours le plus élevé de Spring Valley Acquisition Corp. III l'année dernière était 10.8900. Au cours de 10.0300 - 10.8900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.2920 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Spring Valley Acquisition Corp. III sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Spring Valley Acquisition Corp. III ?
Le cours le plus bas de Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) sur l'année a été 10.0300. Sa comparaison avec 10.2700 et 10.0300 - 10.8900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SVAC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SVAC a-t-elle été divisée ?
Spring Valley Acquisition Corp. III a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.2920 et 2.19% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.2920
- Ouverture
- 10.2700
- Bid
- 10.2700
- Ask
- 10.2730
- Plus Bas
- 10.2700
- Plus Haut
- 10.2700
- Volume
- 29
- Changement quotidien
- -0.21%
- Changement Mensuel
- 0.20%
- Changement à 6 Mois
- 2.19%
- Changement Annuel
- 2.19%
