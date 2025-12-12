- Panoramica
SVAC: Spring Valley Acquisition Corp. III
Il tasso di cambio SVAC ha avuto una variazione del -0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.2700 e ad un massimo di 10.2700.
Segui le dinamiche di Spring Valley Acquisition Corp. III. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SVAC oggi?
Oggi le azioni Spring Valley Acquisition Corp. III sono prezzate a 10.2700. Viene scambiato all'interno di 10.2700 - 10.2700, la chiusura di ieri è stata 10.2920 e il volume degli scambi ha raggiunto 29. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SVAC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Spring Valley Acquisition Corp. III pagano dividendi?
Spring Valley Acquisition Corp. III è attualmente valutato a 10.2700. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.19% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SVAC.
Come acquistare azioni SVAC?
Puoi acquistare azioni Spring Valley Acquisition Corp. III al prezzo attuale di 10.2700. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.2700 o 10.2730, mentre 29 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SVAC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SVAC?
Investire in Spring Valley Acquisition Corp. III implica considerare l'intervallo annuale 10.0300 - 10.8900 e il prezzo attuale 10.2700. Molti confrontano 0.20% e 2.19% prima di effettuare ordini su 10.2700 o 10.2730. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SVAC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Spring Valley Acquisition Corp. III?
Il prezzo massimo di Spring Valley Acquisition Corp. III nell'ultimo anno è stato 10.8900. All'interno di 10.0300 - 10.8900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.2920 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Spring Valley Acquisition Corp. III utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Spring Valley Acquisition Corp. III?
Il prezzo più basso di Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) nel corso dell'anno è stato 10.0300. Confrontandolo con gli attuali 10.2700 e 10.0300 - 10.8900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SVAC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SVAC?
Spring Valley Acquisition Corp. III ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.2920 e 2.19%.
- Chiusura Precedente
- 10.2920
- Apertura
- 10.2700
- Bid
- 10.2700
- Ask
- 10.2730
- Minimo
- 10.2700
- Massimo
- 10.2700
- Volume
- 29
- Variazione giornaliera
- -0.21%
- Variazione Mensile
- 0.20%
- Variazione Semestrale
- 2.19%
- Variazione Annuale
- 2.19%
