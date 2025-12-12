- Обзор рынка
SVAC: Spring Valley Acquisition Corp. III
Курс SVAC за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.2700, а максимальная — 10.2700.
Следите за динамикой Spring Valley Acquisition Corp. III. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SVAC сегодня?
Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) сегодня оценивается на уровне 10.2700. Инструмент торгуется в пределах 10.2700 - 10.2700, вчерашнее закрытие составило 10.2920, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SVAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Spring Valley Acquisition Corp. III?
Spring Valley Acquisition Corp. III в настоящее время оценивается в 10.2700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.19% и USD. Отслеживайте движения SVAC на графике в реальном времени.
Как купить акции SVAC?
Вы можете купить акции Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) по текущей цене 10.2700. Ордера обычно размещаются около 10.2700 или 10.2730, тогда как 29 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SVAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SVAC?
Инвестирование в Spring Valley Acquisition Corp. III предполагает учет годового диапазона 10.0300 - 10.8900 и текущей цены 10.2700. Многие сравнивают 0.20% и 2.19% перед размещением ордеров на 10.2700 или 10.2730. Изучайте ежедневные изменения цены SVAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Spring Valley Acquisition Corp. III?
Самая высокая цена Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) за последний год составила 10.8900. Акции заметно колебались в пределах 10.0300 - 10.8900, сравнение с 10.2920 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Spring Valley Acquisition Corp. III на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Spring Valley Acquisition Corp. III?
Самая низкая цена Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) за год составила 10.0300. Сравнение с текущими 10.2700 и 10.0300 - 10.8900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SVAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SVAC?
В прошлом Spring Valley Acquisition Corp. III проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.2920 и 2.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.2920
- Open
- 10.2700
- Bid
- 10.2700
- Ask
- 10.2730
- Low
- 10.2700
- High
- 10.2700
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 2.19%
- Годовое изменение
- 2.19%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.