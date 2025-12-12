КотировкиРазделы
SVAC: Spring Valley Acquisition Corp. III

10.2700 USD 0.0220 (0.21%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SVAC за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.2700, а максимальная — 10.2700.

Следите за динамикой Spring Valley Acquisition Corp. III. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SVAC сегодня?

Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) сегодня оценивается на уровне 10.2700. Инструмент торгуется в пределах 10.2700 - 10.2700, вчерашнее закрытие составило 10.2920, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SVAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Spring Valley Acquisition Corp. III?

Spring Valley Acquisition Corp. III в настоящее время оценивается в 10.2700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.19% и USD. Отслеживайте движения SVAC на графике в реальном времени.

Как купить акции SVAC?

Вы можете купить акции Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) по текущей цене 10.2700. Ордера обычно размещаются около 10.2700 или 10.2730, тогда как 29 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SVAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SVAC?

Инвестирование в Spring Valley Acquisition Corp. III предполагает учет годового диапазона 10.0300 - 10.8900 и текущей цены 10.2700. Многие сравнивают 0.20% и 2.19% перед размещением ордеров на 10.2700 или 10.2730. Изучайте ежедневные изменения цены SVAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Spring Valley Acquisition Corp. III?

Самая высокая цена Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) за последний год составила 10.8900. Акции заметно колебались в пределах 10.0300 - 10.8900, сравнение с 10.2920 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Spring Valley Acquisition Corp. III на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Spring Valley Acquisition Corp. III?

Самая низкая цена Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) за год составила 10.0300. Сравнение с текущими 10.2700 и 10.0300 - 10.8900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SVAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SVAC?

В прошлом Spring Valley Acquisition Corp. III проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.2920 и 2.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.2700 10.2700
Годовой диапазон
10.0300 10.8900
Предыдущее закрытие
10.2920
Open
10.2700
Bid
10.2700
Ask
10.2730
Low
10.2700
High
10.2700
Объем
29
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
2.19%
Годовое изменение
2.19%
