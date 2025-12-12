- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SVAC: Spring Valley Acquisition Corp. III
Der Wechselkurs von SVAC hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.2700 bis zu einem Hoch von 10.2700 gehandelt.
Verfolgen Sie die Spring Valley Acquisition Corp. III-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SVAC heute?
Die Aktie von Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) notiert heute bei 10.2700. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.2700 - 10.2700 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.2920 und das Handelsvolumen erreichte 29. Das Live-Chart von SVAC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SVAC Dividenden?
Spring Valley Acquisition Corp. III wird derzeit mit 10.2700 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.19% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SVAC zu verfolgen.
Wie kaufe ich SVAC-Aktien?
Sie können Aktien von Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) zum aktuellen Kurs von 10.2700 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.2700 oder 10.2730 platziert, während 29 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SVAC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SVAC-Aktien?
Bei einer Investition in Spring Valley Acquisition Corp. III müssen die jährliche Spanne 10.0300 - 10.8900 und der aktuelle Kurs 10.2700 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.20% und 2.19%, bevor sie Orders zu 10.2700 oder 10.2730 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SVAC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Spring Valley Acquisition Corp. III?
Der höchste Kurs von Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) im vergangenen Jahr lag bei 10.8900. Innerhalb von 10.0300 - 10.8900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.2920 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Spring Valley Acquisition Corp. III mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Spring Valley Acquisition Corp. III?
Der niedrigste Kurs von Spring Valley Acquisition Corp. III (SVAC) im Laufe des Jahres betrug 10.0300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.2700 und der Spanne 10.0300 - 10.8900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SVAC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SVAC statt?
Spring Valley Acquisition Corp. III hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.2920 und 2.19% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.2920
- Eröffnung
- 10.2700
- Bid
- 10.2700
- Ask
- 10.2730
- Tief
- 10.2700
- Hoch
- 10.2700
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- -0.21%
- Monatsänderung
- 0.20%
- 6-Monatsänderung
- 2.19%
- Jahresänderung
- 2.19%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh