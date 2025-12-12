クォートセクション
SVAC: Spring Valley Acquisition Corp. III

10.2700 USD 0.0220 (0.21%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

SVACの今日の為替レートは、-0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり10.2700の安値と10.2700の高値で取引されました。

Spring Valley Acquisition Corp. IIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SVAC株の現在の価格は？

Spring Valley Acquisition Corp. IIIの株価は本日10.2700です。10.2700 - 10.2700内で取引され、前日の終値は10.2920、取引量は29に達しました。SVACのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Spring Valley Acquisition Corp. IIIの株は配当を出しますか？

Spring Valley Acquisition Corp. IIIの現在の価格は10.2700です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.19%やUSDにも注目します。SVACの動きはライブチャートで確認できます。

SVAC株を買う方法は？

Spring Valley Acquisition Corp. IIIの株は現在10.2700で購入可能です。注文は通常10.2700または10.2730付近で行われ、29や0.00%が市場の動きを示します。SVACの最新情報はライブチャートで確認できます。

SVAC株に投資する方法は？

Spring Valley Acquisition Corp. IIIへの投資では、年間の値幅10.0300 - 10.8900と現在の10.2700を考慮します。注文は多くの場合10.2700や10.2730で行われる前に、0.20%や2.19%と比較されます。SVACの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Spring Valley Acquisition Corp. IIIの株の最高値は？

Spring Valley Acquisition Corp. IIIの過去1年の最高値は10.8900でした。10.0300 - 10.8900内で株価は大きく変動し、10.2920と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Spring Valley Acquisition Corp. IIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Spring Valley Acquisition Corp. IIIの株の最低値は？

Spring Valley Acquisition Corp. III(SVAC)の年間最安値は10.0300でした。現在の10.2700や10.0300 - 10.8900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SVACの動きはライブチャートで確認できます。

SVACの株式分割はいつ行われましたか？

Spring Valley Acquisition Corp. IIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.2920、2.19%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.2700 10.2700
1年のレンジ
10.0300 10.8900
以前の終値
10.2920
始値
10.2700
買値
10.2700
買値
10.2730
安値
10.2700
高値
10.2700
出来高
29
1日の変化
-0.21%
1ヶ月の変化
0.20%
6ヶ月の変化
2.19%
1年の変化
2.19%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待