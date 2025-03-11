Moedas / STSS
STSS: Sharps Technology Inc
8.09 USD 0.04 (0.49%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do STSS para hoje mudou para -0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.02 e o mais alto foi 8.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Sharps Technology Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8.02 8.67
Faixa anual
0.01 18.23
- Fechamento anterior
- 8.13
- Open
- 8.25
- Bid
- 8.09
- Ask
- 8.39
- Low
- 8.02
- High
- 8.67
- Volume
- 1.656 K
- Mudança diária
- -0.49%
- Mudança mensal
- -35.54%
- Mudança de 6 meses
- 20125.00%
- Mudança anual
- 145.15%
