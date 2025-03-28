Währungen / STSS
STSS: Sharps Technology Inc
7.92 USD 0.17 (2.10%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STSS hat sich für heute um -2.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.92 bis zu einem Hoch von 8.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sharps Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.92 8.22
Jahresspanne
0.01 18.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.09
- Eröffnung
- 8.08
- Bid
- 7.92
- Ask
- 8.22
- Tief
- 7.92
- Hoch
- 8.22
- Volumen
- 572
- Tagesänderung
- -2.10%
- Monatsänderung
- -36.89%
- 6-Monatsänderung
- 19700.00%
- Jahresänderung
- 140.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K