Валюты / STSS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
STSS: Sharps Technology Inc
8.47 USD 0.42 (4.72%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STSS за сегодня изменился на -4.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.90, а максимальная — 8.73.
Следите за динамикой Sharps Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости STSS
- Sharps Technology partners with Pudgy Penguins for Solana treasury exposure
- Sharps Technology enters equity sales agreement for up to $236.6 million
- Solana Outgains Bitcoin, Ethereum After DeFi Development Bags $77 Million In SOL For Corporate Reserves - Emeren Group (NYSE:SOL)
- Sharps Technology raises over $400 million to buy Solana cryptocurrency
- Sharps Technology (STSS) Stock Is Up 130% Over The Past Week: What's Going On? - Sharps Technology (NASDAQ:STSS)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- Institutions Hold $1.72 Billion In Solana, Strategic Reserve Data Reveals
- Sharps Technology Soars After Insider Buys and $400M Solana Treasury Plan - Sharps Technology (NASDAQ:STSS)
- Why Is Sharps Technology Stock Skyrocketing Monday? - Sharps Technology (NASDAQ:STSS)
- Sharps Technology stock soars after $400 million private placement
- Sharps Technology raises over $400 million for Solana digital asset strategy
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks (July 18, 2025)
- Sharps Technology appoints Paul Danner as executive chairman, updates board roles
- Sharps Technology CEO, Robert Hayes, to Present at the Life Sciences Virtual Investor Forum on June 12 at 9:30AM ET
- Sharps Technology CEO, Robert Hayes, to Present at the Life Sciences Virtual Investor Forum on June 12 at 9:30AM ET
- Sharps Technology CEO, Robert Hayes, to Present at the Virtual Investor Summit on June 10, 2025
- Sharps Technology stock soars on first commercial shipments
- Why Liberty Energy Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Asure Software (NASDAQ:ASUR), Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL)
- Nasdaq Surges 2%; Goldman Sachs Posts Upbeat Earnings - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Dow Tumbles Over 800 Points; US Inflation Rate Falls In March - Damon (NASDAQ:DMN), Pasithea Therapeutics (NASDAQ:KTTA)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 11/3/25 - TipRanks.com
Дневной диапазон
7.90 8.73
Годовой диапазон
0.01 18.23
- Предыдущее закрытие
- 8.89
- Open
- 8.69
- Bid
- 8.47
- Ask
- 8.77
- Low
- 7.90
- High
- 8.73
- Объем
- 1.234 K
- Дневное изменение
- -4.72%
- Месячное изменение
- -32.51%
- 6-месячное изменение
- 21075.00%
- Годовое изменение
- 156.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.