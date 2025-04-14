Divisas / STSS
STSS: Sharps Technology Inc
8.13 USD 0.34 (4.01%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de STSS de hoy ha cambiado un -4.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.00, mientras que el máximo ha alcanzado 8.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sharps Technology Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
STSS News
- Sharps Technology se asocia con Pudgy Penguins para exposición en tesorería de Solana
- Solana Outgains Bitcoin, Ethereum After DeFi Development Bags $77 Million In SOL For Corporate Reserves - Emeren Group (NYSE:SOL)
- Sharps Technology recauda más de $400 millones para comprar criptomoneda Solana
- Sharps Technology (STSS) Stock Is Up 130% Over The Past Week: What's Going On? - Sharps Technology (NASDAQ:STSS)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- Institutions Hold $1.72 Billion In Solana, Strategic Reserve Data Reveals
- Sharps Technology Soars After Insider Buys and $400M Solana Treasury Plan - Sharps Technology (NASDAQ:STSS)
- Why Is Sharps Technology Stock Skyrocketing Monday? - Sharps Technology (NASDAQ:STSS)
- Sharps Technology stock soars after $400 million private placement
- Sharps Technology recauda más de 400 millones de dólares para estrategia de activos digitales Solana
- Sharps Technology raises over $400 million for Solana digital asset strategy
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks (July 18, 2025)
- Sharps Technology appoints Paul Danner as executive chairman, updates board roles
- Sharps Technology CEO, Robert Hayes, to Present at the Life Sciences Virtual Investor Forum on June 12 at 9:30AM ET
- Sharps Technology CEO, Robert Hayes, to Present at the Virtual Investor Summit on June 10, 2025
- Sharps Technology stock soars on first commercial shipments
- Why Liberty Energy Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Asure Software (NASDAQ:ASUR), Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL)
- Nasdaq Surges 2%; Goldman Sachs Posts Upbeat Earnings - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
Rango diario
8.00 8.60
Rango anual
0.01 18.23
- Cierres anteriores
- 8.47
- Open
- 8.22
- Bid
- 8.13
- Ask
- 8.43
- Low
- 8.00
- High
- 8.60
- Volumen
- 622
- Cambio diario
- -4.01%
- Cambio mensual
- -35.22%
- Cambio a 6 meses
- 20225.00%
- Cambio anual
- 146.36%
