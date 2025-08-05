Moedas / SSYS
SSYS: Stratasys Ltd
10.00 USD 0.16 (1.63%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SSYS para hoje mudou para 1.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.87 e o mais alto foi 10.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Stratasys Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SSYS Notícias
- Stratasys relata redução de 23% em sua pegada de carbono em relatório anual ESG
- Stratasys reports 23% reduction in carbon footprint in annual ESG report
- Stratasys (SSYS) Up 6.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- 3D Systems: Risks Remain, But A Few Silver Linings Worth Noting (NYSE:DDD)
- After Soaring 166%, AI Leader Xometry Hits New Highs As Company Turns Profitable
- Stratasys schedules 2025 annual meeting for September 30 in Israel
- Fair Value analysis captures 67% upside in Stratasys turnaround
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Top 3D Printing Stocks for Higher Returns and Portfolio Growth
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Stratasys Q2 Earnings: Signs Of Recovery, But Still A Long Way To Go (NASDAQ:SSYS)
- Stratasys Ltd. (SSYS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Is Stratasys Stock Sinking Wednesday? - Stratasys (NASDAQ:SSYS)
- CoreWeave, CAVA Group, Journey Medical And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cava Group (NYSE:CAVA), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Stratasys Q2 2025 slides: improved profitability despite flat revenue
- Stratasys (SSYS) Meets Q2 Earnings Estimates
- Stratasys Ltd earnings matched, revenue topped estimates
- Stratasys shares tumble nearly 14% as guidance disappoints
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- 3D Systems (DDD) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Toyota accelerates factory innovation with Stratasys 3D printing
- Ball (BALL) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Faixa diária
9.87 10.09
Faixa anual
6.94 12.89
- Fechamento anterior
- 9.84
- Open
- 9.92
- Bid
- 10.00
- Ask
- 10.30
- Low
- 9.87
- High
- 10.09
- Volume
- 457
- Mudança diária
- 1.63%
- Mudança mensal
- -3.94%
- Mudança de 6 meses
- 2.46%
- Mudança anual
- 20.34%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh