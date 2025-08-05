Währungen / SSYS
SSYS: Stratasys Ltd
9.86 USD 0.07 (0.70%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SSYS hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.85 bis zu einem Hoch von 10.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stratasys Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.85 10.01
Jahresspanne
6.94 12.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.93
- Eröffnung
- 10.00
- Bid
- 9.86
- Ask
- 10.16
- Tief
- 9.85
- Hoch
- 10.01
- Volumen
- 273
- Tagesänderung
- -0.70%
- Monatsänderung
- -5.28%
- 6-Monatsänderung
- 1.02%
- Jahresänderung
- 18.65%
