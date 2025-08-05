KurseKategorien
SSYS: Stratasys Ltd

9.86 USD 0.07 (0.70%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SSYS hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.85 bis zu einem Hoch von 10.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Stratasys Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
9.85 10.01
Jahresspanne
6.94 12.89
Vorheriger Schlusskurs
9.93
Eröffnung
10.00
Bid
9.86
Ask
10.16
Tief
9.85
Hoch
10.01
Volumen
273
Tagesänderung
-0.70%
Monatsänderung
-5.28%
6-Monatsänderung
1.02%
Jahresänderung
18.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K