货币 / SSYS
SSYS: Stratasys Ltd
9.86 USD 0.01 (0.10%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SSYS汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点9.66和高点9.86进行交易。
关注Stratasys Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SSYS新闻
- Stratasys年度ESG报告显示碳足迹减少23%
- Stratasys reports 23% reduction in carbon footprint in annual ESG report
- Stratasys (SSYS) Up 6.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- 3D Systems: Risks Remain, But A Few Silver Linings Worth Noting (NYSE:DDD)
- After Soaring 166%, AI Leader Xometry Hits New Highs As Company Turns Profitable
- Stratasys schedules 2025 annual meeting for September 30 in Israel
- 公允价值分析捕捉Stratasys转型中67%的上涨空间
- Fair Value analysis captures 67% upside in Stratasys turnaround
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Top 3D Printing Stocks for Higher Returns and Portfolio Growth
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Stratasys Q2 Earnings: Signs Of Recovery, But Still A Long Way To Go (NASDAQ:SSYS)
- Stratasys Ltd. (SSYS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Is Stratasys Stock Sinking Wednesday? - Stratasys (NASDAQ:SSYS)
- CoreWeave, CAVA Group, Journey Medical And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cava Group (NYSE:CAVA), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Stratasys Q2 2025 slides: improved profitability despite flat revenue
- Stratasys (SSYS) Meets Q2 Earnings Estimates
- Stratasys Ltd earnings matched, revenue topped estimates
- Stratasys shares tumble nearly 14% as guidance disappoints
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- 3D Systems (DDD) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Toyota accelerates factory innovation with Stratasys 3D printing
日范围
9.66 9.86
年范围
6.94 12.89
- 前一天收盘价
- 9.87
- 开盘价
- 9.83
- 卖价
- 9.86
- 买价
- 10.16
- 最低价
- 9.66
- 最高价
- 9.86
- 交易量
- 1.087 K
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- -5.28%
- 6个月变化
- 1.02%
- 年变化
- 18.65%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值