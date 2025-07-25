Валюты / SSYS
SSYS: Stratasys Ltd
9.86 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SSYS за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.66, а максимальная — 9.86.
Следите за динамикой Stratasys Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SSYS
- Stratasys (SSYS) Up 6.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- 3D Systems: Risks Remain, But A Few Silver Linings Worth Noting (NYSE:DDD)
- After Soaring 166%, AI Leader Xometry Hits New Highs As Company Turns Profitable
- Stratasys schedules 2025 annual meeting for September 30 in Israel
- Fair Value analysis captures 67% upside in Stratasys turnaround
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Top 3D Printing Stocks for Higher Returns and Portfolio Growth
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Stratasys Q2 Earnings: Signs Of Recovery, But Still A Long Way To Go (NASDAQ:SSYS)
- Stratasys Ltd. (SSYS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Is Stratasys Stock Sinking Wednesday? - Stratasys (NASDAQ:SSYS)
- CoreWeave, CAVA Group, Journey Medical And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cava Group (NYSE:CAVA), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Stratasys Q2 2025 slides: improved profitability despite flat revenue
- Stratasys (SSYS) Meets Q2 Earnings Estimates
- Stratasys Ltd earnings matched, revenue topped estimates
- Stratasys shares tumble nearly 14% as guidance disappoints
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- 3D Systems (DDD) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Toyota accelerates factory innovation with Stratasys 3D printing
- Ball (BALL) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Stratasys extends 3D printing partnership with Andretti INDYCAR
- Stratasys: It Could Stand As A Market Consolidator (NASDAQ:SSYS)
Дневной диапазон
9.66 9.86
Годовой диапазон
6.94 12.89
- Предыдущее закрытие
- 9.87
- Open
- 9.83
- Bid
- 9.86
- Ask
- 10.16
- Low
- 9.66
- High
- 9.86
- Объем
- 1.087 K
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -5.28%
- 6-месячное изменение
- 1.02%
- Годовое изменение
- 18.65%
