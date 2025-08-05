QuotazioniSezioni
Valute / SSYS
Tornare a Azioni

SSYS: Stratasys Ltd

10.53 USD 0.60 (6.04%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SSYS ha avuto una variazione del 6.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.85 e ad un massimo di 10.69.

Segui le dinamiche di Stratasys Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SSYS News

Intervallo Giornaliero
9.85 10.69
Intervallo Annuale
6.94 12.89
Chiusura Precedente
9.93
Apertura
10.00
Bid
10.53
Ask
10.83
Minimo
9.85
Massimo
10.69
Volume
5.601 K
Variazione giornaliera
6.04%
Variazione Mensile
1.15%
Variazione Semestrale
7.89%
Variazione Annuale
26.71%
20 settembre, sabato