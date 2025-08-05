通貨 / SSYS
SSYS: Stratasys Ltd
9.93 USD 0.09 (0.91%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SSYSの今日の為替レートは、0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり9.84の安値と10.12の高値で取引されました。
Stratasys Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SSYS News
- ストラタシス、年次ESG報告書で炭素排出量23%削減を発表
- Stratasys reports 23% reduction in carbon footprint in annual ESG report
- Stratasys (SSYS) Up 6.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- 3D Systems: Risks Remain, But A Few Silver Linings Worth Noting (NYSE:DDD)
- After Soaring 166%, AI Leader Xometry Hits New Highs As Company Turns Profitable
- Stratasys schedules 2025 annual meeting for September 30 in Israel
- Fair Value analysis captures 67% upside in Stratasys turnaround
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Top 3D Printing Stocks for Higher Returns and Portfolio Growth
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Stratasys Q2 Earnings: Signs Of Recovery, But Still A Long Way To Go (NASDAQ:SSYS)
- Stratasys Ltd. (SSYS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Is Stratasys Stock Sinking Wednesday? - Stratasys (NASDAQ:SSYS)
- CoreWeave, CAVA Group, Journey Medical And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cava Group (NYSE:CAVA), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Stratasys Q2 2025 slides: improved profitability despite flat revenue
- Stratasys (SSYS) Meets Q2 Earnings Estimates
- Stratasys Ltd earnings matched, revenue topped estimates
- Stratasys shares tumble nearly 14% as guidance disappoints
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- 3D Systems (DDD) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Toyota accelerates factory innovation with Stratasys 3D printing
- Ball (BALL) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
1日のレンジ
9.84 10.12
1年のレンジ
6.94 12.89
- 以前の終値
- 9.84
- 始値
- 9.92
- 買値
- 9.93
- 買値
- 10.23
- 安値
- 9.84
- 高値
- 10.12
- 出来高
- 1.984 K
- 1日の変化
- 0.91%
- 1ヶ月の変化
- -4.61%
- 6ヶ月の変化
- 1.74%
- 1年の変化
- 19.49%
