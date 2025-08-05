통화 / SSYS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SSYS: Stratasys Ltd
10.53 USD 0.60 (6.04%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SSYS 환율이 오늘 6.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.85이고 고가는 10.69이었습니다.
Stratasys Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SSYS News
- 스트라타시스, 연간 ESG 보고서에서 탄소 발자국 23% 감축
- Stratasys reports 23% reduction in carbon footprint in annual ESG report
- Stratasys (SSYS) Up 6.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- 3D Systems: Risks Remain, But A Few Silver Linings Worth Noting (NYSE:DDD)
- After Soaring 166%, AI Leader Xometry Hits New Highs As Company Turns Profitable
- Stratasys schedules 2025 annual meeting for September 30 in Israel
- Fair Value analysis captures 67% upside in Stratasys turnaround
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Top 3D Printing Stocks for Higher Returns and Portfolio Growth
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Stratasys Q2 Earnings: Signs Of Recovery, But Still A Long Way To Go (NASDAQ:SSYS)
- Stratasys Ltd. (SSYS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Is Stratasys Stock Sinking Wednesday? - Stratasys (NASDAQ:SSYS)
- CoreWeave, CAVA Group, Journey Medical And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cava Group (NYSE:CAVA), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Stratasys Q2 2025 slides: improved profitability despite flat revenue
- Stratasys (SSYS) Meets Q2 Earnings Estimates
- Stratasys Ltd earnings matched, revenue topped estimates
- Stratasys shares tumble nearly 14% as guidance disappoints
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- 3D Systems (DDD) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Toyota accelerates factory innovation with Stratasys 3D printing
- Ball (BALL) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
일일 변동 비율
9.85 10.69
년간 변동
6.94 12.89
- 이전 종가
- 9.93
- 시가
- 10.00
- Bid
- 10.53
- Ask
- 10.83
- 저가
- 9.85
- 고가
- 10.69
- 볼륨
- 5.601 K
- 일일 변동
- 6.04%
- 월 변동
- 1.15%
- 6개월 변동
- 7.89%
- 년간 변동율
- 26.71%
20 9월, 토요일