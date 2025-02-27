Moedas / SPOK
SPOK: Spok Holdings Inc
17.55 USD 0.08 (0.46%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SPOK para hoje mudou para 0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.38 e o mais alto foi 17.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Spok Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
17.38 17.64
Faixa anual
13.55 19.30
- Fechamento anterior
- 17.47
- Open
- 17.42
- Bid
- 17.55
- Ask
- 17.85
- Low
- 17.38
- High
- 17.64
- Volume
- 116
- Mudança diária
- 0.46%
- Mudança mensal
- -3.62%
- Mudança de 6 meses
- 6.69%
- Mudança anual
- 16.92%
