SPOK: Spok Holdings Inc
17.35 USD 0.12 (0.69%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPOK за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.33, а максимальная — 17.61.
Следите за динамикой Spok Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SPOK
Дневной диапазон
17.33 17.61
Годовой диапазон
13.55 19.30
- Предыдущее закрытие
- 17.47
- Open
- 17.50
- Bid
- 17.35
- Ask
- 17.65
- Low
- 17.33
- High
- 17.61
- Объем
- 164
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- -4.72%
- 6-месячное изменение
- 5.47%
- Годовое изменение
- 15.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.