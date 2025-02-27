Divisas / SPOK
SPOK: Spok Holdings Inc
17.47 USD 0.12 (0.69%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SPOK de hoy ha cambiado un 0.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.37, mientras que el máximo ha alcanzado 17.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Spok Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPOK News
Rango diario
17.37 17.57
Rango anual
13.55 19.30
- Cierres anteriores
- 17.35
- Open
- 17.45
- Bid
- 17.47
- Ask
- 17.77
- Low
- 17.37
- High
- 17.57
- Volumen
- 282
- Cambio diario
- 0.69%
- Cambio mensual
- -4.06%
- Cambio a 6 meses
- 6.20%
- Cambio anual
- 16.39%
