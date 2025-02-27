Devises / SPOK
SPOK: Spok Holdings Inc
17.42 USD 0.18 (1.02%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SPOK a changé de -1.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.33 et à un maximum de 17.67.
Suivez la dynamique Spok Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SPOK Nouvelles
- Here's Why Spok Holdings (SPOK) is a Great Momentum Stock to Buy
- 3 Healthcare Stocks Paying the Highest Dividends of 2025
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Spok (SPOK)
- All You Need to Know About Spok (SPOK) Rating Upgrade to Buy
- What Makes Spok (SPOK) a Good Fit for 'Trend Investing'
- Spok (SPOK) Q2 Revenue Rises 5%
- Spok Holdings (SPOK) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Spok Q2 2025 presentation: Software bookings surge 34%, guidance raised
- Stock Picks From Seeking Alpha's May 2025 New Analysts
- Spok Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SPOK)
Range quotidien
17.33 17.67
Range Annuel
13.55 19.30
- Clôture Précédente
- 17.60
- Ouverture
- 17.67
- Bid
- 17.42
- Ask
- 17.72
- Plus Bas
- 17.33
- Plus Haut
- 17.67
- Volume
- 213
- Changement quotidien
- -1.02%
- Changement Mensuel
- -4.34%
- Changement à 6 Mois
- 5.90%
- Changement Annuel
- 16.06%
20 septembre, samedi