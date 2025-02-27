Valute / SPOK
SPOK: Spok Holdings Inc
17.42 USD 0.18 (1.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SPOK ha avuto una variazione del -1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.33 e ad un massimo di 17.67.
Segui le dinamiche di Spok Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SPOK News
Intervallo Giornaliero
17.33 17.67
Intervallo Annuale
13.55 19.30
- Chiusura Precedente
- 17.60
- Apertura
- 17.67
- Bid
- 17.42
- Ask
- 17.72
- Minimo
- 17.33
- Massimo
- 17.67
- Volume
- 213
- Variazione giornaliera
- -1.02%
- Variazione Mensile
- -4.34%
- Variazione Semestrale
- 5.90%
- Variazione Annuale
- 16.06%
21 settembre, domenica