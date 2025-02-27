QuotazioniSezioni
SPOK
SPOK: Spok Holdings Inc

17.42 USD 0.18 (1.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPOK ha avuto una variazione del -1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.33 e ad un massimo di 17.67.

Segui le dinamiche di Spok Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
17.33 17.67
Intervallo Annuale
13.55 19.30
Chiusura Precedente
17.60
Apertura
17.67
Bid
17.42
Ask
17.72
Minimo
17.33
Massimo
17.67
Volume
213
Variazione giornaliera
-1.02%
Variazione Mensile
-4.34%
Variazione Semestrale
5.90%
Variazione Annuale
16.06%
21 settembre, domenica