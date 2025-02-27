Währungen / SPOK
SPOK: Spok Holdings Inc
17.54 USD 0.06 (0.34%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPOK hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.41 bis zu einem Hoch von 17.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Spok Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SPOK News
Tagesspanne
17.41 17.67
Jahresspanne
13.55 19.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.60
- Eröffnung
- 17.67
- Bid
- 17.54
- Ask
- 17.84
- Tief
- 17.41
- Hoch
- 17.67
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- -0.34%
- Monatsänderung
- -3.68%
- 6-Monatsänderung
- 6.63%
- Jahresänderung
- 16.86%
