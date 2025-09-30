- Visão do mercado
SPNT-PB: SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares,
A taxa do SPNT-PB para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.32 e o mais alto foi 25.39.
Veja a dinâmica do par de moedas SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SPNT-PB hoje?
Hoje SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, (SPNT-PB) está avaliado em 25.39. O instrumento é negociado dentro de 0.40%, o fechamento de ontem foi 25.29, e o volume de negociação atingiu 117. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SPNT-PB em tempo real.
As ações de SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, pagam dividendos?
Atualmente SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, está avaliado em 25.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.12% e USD. Monitore os movimentos de SPNT-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SPNT-PB?
Você pode comprar ações de SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, (SPNT-PB) pelo preço atual 25.39. Ordens geralmente são executadas perto de 25.39 ou 25.69, enquanto 117 e 0.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SPNT-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SPNT-PB?
Investir em SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, envolve considerar a faixa anual 25.11 - 25.76 e o preço atual 25.39. Muitos comparam 0.63% e 1.12% antes de enviar ordens em 25.39 ou 25.69. Estude as mudanças diárias de preço de SPNT-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Siriuspoint Ltd?
O maior preço de Siriuspoint Ltd (SPNT-PB) no último ano foi 25.76. As ações oscilaram bastante dentro de 25.11 - 25.76, e a comparação com 25.29 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Siriuspoint Ltd?
O menor preço de Siriuspoint Ltd (SPNT-PB) no ano foi 25.11. A comparação com o preço atual 25.39 e 25.11 - 25.76 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SPNT-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SPNT-PB?
No passado SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.29 e 1.12% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.29
- Open
- 25.32
- Bid
- 25.39
- Ask
- 25.69
- Low
- 25.32
- High
- 25.39
- Volume
- 117
- Mudança diária
- 0.40%
- Mudança mensal
- 0.63%
- Mudança de 6 meses
- 1.12%
- Mudança anual
- 1.12%
