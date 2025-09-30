CotaçõesSeções
SPNT-PB: SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares,

25.39 USD 0.10 (0.40%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SPNT-PB para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.32 e o mais alto foi 25.39.

Veja a dinâmica do par de moedas SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SPNT-PB hoje?

Hoje SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, (SPNT-PB) está avaliado em 25.39. O instrumento é negociado dentro de 0.40%, o fechamento de ontem foi 25.29, e o volume de negociação atingiu 117. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SPNT-PB em tempo real.

As ações de SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, pagam dividendos?

Atualmente SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, está avaliado em 25.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.12% e USD. Monitore os movimentos de SPNT-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SPNT-PB?

Você pode comprar ações de SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, (SPNT-PB) pelo preço atual 25.39. Ordens geralmente são executadas perto de 25.39 ou 25.69, enquanto 117 e 0.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SPNT-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SPNT-PB?

Investir em SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, envolve considerar a faixa anual 25.11 - 25.76 e o preço atual 25.39. Muitos comparam 0.63% e 1.12% antes de enviar ordens em 25.39 ou 25.69. Estude as mudanças diárias de preço de SPNT-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Siriuspoint Ltd?

O maior preço de Siriuspoint Ltd (SPNT-PB) no último ano foi 25.76. As ações oscilaram bastante dentro de 25.11 - 25.76, e a comparação com 25.29 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Siriuspoint Ltd?

O menor preço de Siriuspoint Ltd (SPNT-PB) no ano foi 25.11. A comparação com o preço atual 25.39 e 25.11 - 25.76 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SPNT-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SPNT-PB?

No passado SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.29 e 1.12% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.32 25.39
Faixa anual
25.11 25.76
Fechamento anterior
25.29
Open
25.32
Bid
25.39
Ask
25.69
Low
25.32
High
25.39
Volume
117
Mudança diária
0.40%
Mudança mensal
0.63%
Mudança de 6 meses
1.12%
Mudança anual
1.12%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4