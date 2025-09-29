- Panorámica
SPNT-PB: SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares,
El tipo de cambio de SPNT-PB de hoy ha cambiado un 0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.32, mientras que el máximo ha alcanzado 25.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SPNT-PB hoy?
SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, (SPNT-PB) se evalúa hoy en 25.39. El instrumento se negocia dentro de 0.40%; el cierre de ayer ha sido 25.29 y el volumen comercial ha alcanzado 117. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SPNT-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, ?
SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, se evalúa actualmente en 25.39. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.12% y USD. Monitoree los movimientos de SPNT-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SPNT-PB?
Puede comprar acciones de SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, (SPNT-PB) al precio actual de 25.39. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.39 o 25.69, mientras que 117 y 0.28% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SPNT-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SPNT-PB?
Invertir en SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, implica tener en cuenta el rango anual 25.11 - 25.76 y el precio actual 25.39. Muchos comparan 0.63% y 1.12% antes de colocar órdenes en 25.39 o 25.69. Estudie los cambios diarios de precios de SPNT-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Siriuspoint Ltd?
El precio más alto de Siriuspoint Ltd (SPNT-PB) en el último año ha sido 25.76. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.11 - 25.76, una comparación con 25.29 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Siriuspoint Ltd?
El precio más bajo de Siriuspoint Ltd (SPNT-PB) para el año ha sido 25.11. La comparación con los actuales 25.39 y 25.11 - 25.76 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SPNT-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SPNT-PB?
En el pasado, SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.29 y 1.12% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.29
- Open
- 25.32
- Bid
- 25.39
- Ask
- 25.69
- Low
- 25.32
- High
- 25.39
- Volumen
- 117
- Cambio diario
- 0.40%
- Cambio mensual
- 0.63%
- Cambio a 6 meses
- 1.12%
- Cambio anual
- 1.12%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.