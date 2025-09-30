- Aperçu
SPNT-PB: SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares,
Le taux de change de SPNT-PB a changé de 0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.32 et à un maximum de 25.39.
Suivez la dynamique SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SPNT-PB aujourd'hui ?
L'action SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, est cotée à 25.39 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.40%, a clôturé hier à 25.29 et son volume d'échange a atteint 117. Le graphique en temps réel du cours de SPNT-PB présente ces mises à jour.
L'action SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, verse-t-elle des dividendes ?
SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, est actuellement valorisé à 25.39. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SPNT-PB.
Comment acheter des actions SPNT-PB ?
Vous pouvez acheter des actions SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, au cours actuel de 25.39. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.39 ou de 25.69, le 117 et le 0.28% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SPNT-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SPNT-PB ?
Investir dans SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.11 - 25.76 et le prix actuel 25.39. Beaucoup comparent 0.63% et 1.12% avant de passer des ordres à 25.39 ou 25.69. Consultez le graphique du cours de SPNT-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Siriuspoint Ltd ?
Le cours le plus élevé de Siriuspoint Ltd l'année dernière était 25.76. Au cours de 25.11 - 25.76, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.29 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Siriuspoint Ltd ?
Le cours le plus bas de Siriuspoint Ltd (SPNT-PB) sur l'année a été 25.11. Sa comparaison avec 25.39 et 25.11 - 25.76 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SPNT-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SPNT-PB a-t-elle été divisée ?
SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.29 et 1.12% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.29
- Ouverture
- 25.32
- Bid
- 25.39
- Ask
- 25.69
- Plus Bas
- 25.32
- Plus Haut
- 25.39
- Volume
- 117
- Changement quotidien
- 0.40%
- Changement Mensuel
- 0.63%
- Changement à 6 Mois
- 1.12%
- Changement Annuel
- 1.12%
