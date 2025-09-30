KurseKategorien
SPNT-PB: SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares,

25.39 USD 0.10 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPNT-PB hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.32 bis zu einem Hoch von 25.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SPNT-PB heute?

Die Aktie von SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, (SPNT-PB) notiert heute bei 25.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.40% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.29 und das Handelsvolumen erreichte 117. Das Live-Chart von SPNT-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SPNT-PB Dividenden?

SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, wird derzeit mit 25.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPNT-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich SPNT-PB-Aktien?

Sie können Aktien von SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, (SPNT-PB) zum aktuellen Kurs von 25.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.39 oder 25.69 platziert, während 117 und 0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPNT-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SPNT-PB-Aktien?

Bei einer Investition in SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, müssen die jährliche Spanne 25.11 - 25.76 und der aktuelle Kurs 25.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.63% und 1.12%, bevor sie Orders zu 25.39 oder 25.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPNT-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Siriuspoint Ltd?

Der höchste Kurs von Siriuspoint Ltd (SPNT-PB) im vergangenen Jahr lag bei 25.76. Innerhalb von 25.11 - 25.76 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.29 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Siriuspoint Ltd?

Der niedrigste Kurs von Siriuspoint Ltd (SPNT-PB) im Laufe des Jahres betrug 25.11. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.39 und der Spanne 25.11 - 25.76 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPNT-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SPNT-PB statt?

SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.29 und 1.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.32 25.39
Jahresspanne
25.11 25.76
Vorheriger Schlusskurs
25.29
Eröffnung
25.32
Bid
25.39
Ask
25.69
Tief
25.32
Hoch
25.39
Volumen
117
Tagesänderung
0.40%
Monatsänderung
0.63%
6-Monatsänderung
1.12%
Jahresänderung
1.12%
