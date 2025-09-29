КотировкиРазделы
Валюты / SPNT-PB
SPNT-PB: SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares,

25.38 USD 0.09 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPNT-PB за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.32, а максимальная — 25.39.

Следите за динамикой SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPNT-PB сегодня?

SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, (SPNT-PB) сегодня оценивается на уровне 25.38. Инструмент торгуется в пределах 0.36%, вчерашнее закрытие составило 25.29, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPNT-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, ?

SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, в настоящее время оценивается в 25.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.08% и USD. Отслеживайте движения SPNT-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции SPNT-PB?

Вы можете купить акции SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, (SPNT-PB) по текущей цене 25.38. Ордера обычно размещаются около 25.38 или 25.68, тогда как 116 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPNT-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPNT-PB?

Инвестирование в SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, предполагает учет годового диапазона 25.11 - 25.76 и текущей цены 25.38. Многие сравнивают 0.59% и 1.08% перед размещением ордеров на 25.38 или 25.68. Изучайте ежедневные изменения цены SPNT-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Siriuspoint Ltd?

Самая высокая цена Siriuspoint Ltd (SPNT-PB) за последний год составила 25.76. Акции заметно колебались в пределах 25.11 - 25.76, сравнение с 25.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Siriuspoint Ltd?

Самая низкая цена Siriuspoint Ltd (SPNT-PB) за год составила 25.11. Сравнение с текущими 25.38 и 25.11 - 25.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPNT-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPNT-PB?

В прошлом SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.29 и 1.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.32 25.39
Годовой диапазон
25.11 25.76
Предыдущее закрытие
25.29
Open
25.32
Bid
25.38
Ask
25.68
Low
25.32
High
25.39
Объем
116
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
0.59%
6-месячное изменение
1.08%
Годовое изменение
1.08%
