- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SPNT-PB: SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares,
Курс SPNT-PB за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.32, а максимальная — 25.39.
Следите за динамикой SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPNT-PB сегодня?
SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, (SPNT-PB) сегодня оценивается на уровне 25.38. Инструмент торгуется в пределах 0.36%, вчерашнее закрытие составило 25.29, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPNT-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, ?
SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, в настоящее время оценивается в 25.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.08% и USD. Отслеживайте движения SPNT-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции SPNT-PB?
Вы можете купить акции SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, (SPNT-PB) по текущей цене 25.38. Ордера обычно размещаются около 25.38 или 25.68, тогда как 116 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPNT-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPNT-PB?
Инвестирование в SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, предполагает учет годового диапазона 25.11 - 25.76 и текущей цены 25.38. Многие сравнивают 0.59% и 1.08% перед размещением ордеров на 25.38 или 25.68. Изучайте ежедневные изменения цены SPNT-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Siriuspoint Ltd?
Самая высокая цена Siriuspoint Ltd (SPNT-PB) за последний год составила 25.76. Акции заметно колебались в пределах 25.11 - 25.76, сравнение с 25.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Siriuspoint Ltd?
Самая низкая цена Siriuspoint Ltd (SPNT-PB) за год составила 25.11. Сравнение с текущими 25.38 и 25.11 - 25.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPNT-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPNT-PB?
В прошлом SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.29 и 1.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.29
- Open
- 25.32
- Bid
- 25.38
- Ask
- 25.68
- Low
- 25.32
- High
- 25.39
- Объем
- 116
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- 0.59%
- 6-месячное изменение
- 1.08%
- Годовое изменение
- 1.08%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%