QuotazioniSezioni
Valute / SPNT-PB
Tornare a Azioni

SPNT-PB: SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares,

25.39 USD 0.10 (0.40%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPNT-PB ha avuto una variazione del 0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.32 e ad un massimo di 25.39.

Segui le dinamiche di SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SPNT-PB oggi?

Oggi le azioni SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, sono prezzate a 25.39. Viene scambiato all'interno di 0.40%, la chiusura di ieri è stata 25.29 e il volume degli scambi ha raggiunto 117. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPNT-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, pagano dividendi?

SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, è attualmente valutato a 25.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPNT-PB.

Come acquistare azioni SPNT-PB?

Puoi acquistare azioni SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, al prezzo attuale di 25.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.39 o 25.69, mentre 117 e 0.28% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPNT-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SPNT-PB?

Investire in SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, implica considerare l'intervallo annuale 25.11 - 25.76 e il prezzo attuale 25.39. Molti confrontano 0.63% e 1.12% prima di effettuare ordini su 25.39 o 25.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPNT-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Siriuspoint Ltd?

Il prezzo massimo di Siriuspoint Ltd nell'ultimo anno è stato 25.76. All'interno di 25.11 - 25.76, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.29 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Siriuspoint Ltd?

Il prezzo più basso di Siriuspoint Ltd (SPNT-PB) nel corso dell'anno è stato 25.11. Confrontandolo con gli attuali 25.39 e 25.11 - 25.76 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPNT-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPNT-PB?

SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.29 e 1.12%.

Intervallo Giornaliero
25.32 25.39
Intervallo Annuale
25.11 25.76
Chiusura Precedente
25.29
Apertura
25.32
Bid
25.39
Ask
25.69
Minimo
25.32
Massimo
25.39
Volume
117
Variazione giornaliera
0.40%
Variazione Mensile
0.63%
Variazione Semestrale
1.12%
Variazione Annuale
1.12%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4