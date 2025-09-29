- 概要
SPNT-PB: SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares,
SPNT-PBの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり25.32の安値と25.39の高値で取引されました。
SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
SPNT-PB株の現在の価格は？
SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, の株価は本日25.39です。0.40%内で取引され、前日の終値は25.29、取引量は117に達しました。SPNT-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, の株は配当を出しますか？
SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, の現在の価格は25.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.12%やUSDにも注目します。SPNT-PBの動きはライブチャートで確認できます。
SPNT-PB株を買う方法は？
SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, の株は現在25.39で購入可能です。注文は通常25.39または25.69付近で行われ、117や0.28%が市場の動きを示します。SPNT-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
SPNT-PB株に投資する方法は？
SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, への投資では、年間の値幅25.11 - 25.76と現在の25.39を考慮します。注文は多くの場合25.39や25.69で行われる前に、0.63%や1.12%と比較されます。SPNT-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Siriuspoint Ltdの株の最高値は？
Siriuspoint Ltdの過去1年の最高値は25.76でした。25.11 - 25.76内で株価は大きく変動し、25.29と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Siriuspoint Ltdの株の最低値は？
Siriuspoint Ltd(SPNT-PB)の年間最安値は25.11でした。現在の25.39や25.11 - 25.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPNT-PBの動きはライブチャートで確認できます。
SPNT-PBの株式分割はいつ行われましたか？
SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.29、1.12%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.29
- 始値
- 25.32
- 買値
- 25.39
- 買値
- 25.69
- 安値
- 25.32
- 高値
- 25.39
- 出来高
- 117
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- 0.63%
- 6ヶ月の変化
- 1.12%
- 1年の変化
- 1.12%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前