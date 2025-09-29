クォートセクション
通貨 / SPNT-PB
SPNT-PB: SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares,

25.39 USD 0.10 (0.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPNT-PBの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり25.32の安値と25.39の高値で取引されました。

SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SPNT-PB株の現在の価格は？

SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, の株価は本日25.39です。0.40%内で取引され、前日の終値は25.29、取引量は117に達しました。SPNT-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, の株は配当を出しますか？

SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, の現在の価格は25.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.12%やUSDにも注目します。SPNT-PBの動きはライブチャートで確認できます。

SPNT-PB株を買う方法は？

SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, の株は現在25.39で購入可能です。注文は通常25.39または25.69付近で行われ、117や0.28%が市場の動きを示します。SPNT-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

SPNT-PB株に投資する方法は？

SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, への投資では、年間の値幅25.11 - 25.76と現在の25.39を考慮します。注文は多くの場合25.39や25.69で行われる前に、0.63%や1.12%と比較されます。SPNT-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Siriuspoint Ltdの株の最高値は？

Siriuspoint Ltdの過去1年の最高値は25.76でした。25.11 - 25.76内で株価は大きく変動し、25.29と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Siriuspoint Ltdの株の最低値は？

Siriuspoint Ltd(SPNT-PB)の年間最安値は25.11でした。現在の25.39や25.11 - 25.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPNT-PBの動きはライブチャートで確認できます。

SPNT-PBの株式分割はいつ行われましたか？

SiriusPoint Ltd 8.00% Resettable Fixed Rate Preference Shares, は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.29、1.12%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.32 25.39
1年のレンジ
25.11 25.76
以前の終値
25.29
始値
25.32
買値
25.39
買値
25.69
安値
25.32
高値
25.39
出来高
117
1日の変化
0.40%
1ヶ月の変化
0.63%
6ヶ月の変化
1.12%
1年の変化
1.12%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待