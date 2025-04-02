Moedas / SPIR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SPIR: Spire Global Inc Class A
10.24 USD 0.21 (2.09%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SPIR para hoje mudou para 2.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.14 e o mais alto foi 10.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Spire Global Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPIR Notícias
- Spire Global stock holds Buy rating at Canaccord on positive NOAA outlook
- Spire Global secures $11.2 million NOAA contract for weather data
- Spire secures $2.5 million NOAA contract for ocean wind data
- Spire Global receives NYSE non-compliance notice over late filing
- Spire Global: Multi-Million Deals Could Snowball From Here - Initiating A Buy (NYSE:SPIR)
- Earnings call transcript: Spir Group ASA sees 11% revenue growth in Q2 2025
- Spir Group Q2 2025 slides: Revenue up 11%, transforms into pure-play real estate tech
- Macquarie Global Listed Real Assets Fund Q2 2025 Commentary
- Stifel reiterates Buy rating on Spire Global stock, maintains $17 price target
- Spire Global, Inc. (SPIR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- European Space Agency awards Spire Global contract for satellite data
- Spire expands space reconnaissance with new RF intelligence tools
- Spire Global stock steady as PwC resigns as auditor, Stifel maintains Buy
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/17/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- NASA extends Spire Global’s data contract with $1.2 million award
- Spire Global launches aircraft weather exposure analytics platform
- Spire Global (SPIR) executive chairman Platzer sells $1.59m in shares
- Stifel analysts reiterate Buy rating on Spire Global stock
- Spire Global stock target cut to $17 at Stifel, maintains Buy rating
- Spire Global Announces Participation in Upcoming Investor Events
- Spire Global wins spot on $237 million Space Force contract
- Spire Global Stock Is Surging Tuesday: What's Happening? - Spire Global (NYSE:SPIR)
- Spire Global stock soars on litigation resolution
- Spire Global Stock: Still A Buyer Despite Recent Challenges (NYSE:SPIR)
Faixa diária
10.14 10.52
Faixa anual
6.85 21.43
- Fechamento anterior
- 10.03
- Open
- 10.19
- Bid
- 10.24
- Ask
- 10.54
- Low
- 10.14
- High
- 10.52
- Volume
- 557
- Mudança diária
- 2.09%
- Mudança mensal
- 15.45%
- Mudança de 6 meses
- 29.13%
- Mudança anual
- 3.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh