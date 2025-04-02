Валюты / SPIR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SPIR: Spire Global Inc Class A
9.70 USD 0.13 (1.32%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPIR за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.51, а максимальная — 9.90.
Следите за динамикой Spire Global Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SPIR
- Spire Global stock holds Buy rating at Canaccord on positive NOAA outlook
- Spire Global secures $11.2 million NOAA contract for weather data
- Spire secures $2.5 million NOAA contract for ocean wind data
- Spire Global receives NYSE non-compliance notice over late filing
- Spire Global: Multi-Million Deals Could Snowball From Here - Initiating A Buy (NYSE:SPIR)
- Earnings call transcript: Spir Group ASA sees 11% revenue growth in Q2 2025
- Spir Group Q2 2025 slides: Revenue up 11%, transforms into pure-play real estate tech
- Macquarie Global Listed Real Assets Fund Q2 2025 Commentary
- Stifel reiterates Buy rating on Spire Global stock, maintains $17 price target
- Spire Global, Inc. (SPIR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- European Space Agency awards Spire Global contract for satellite data
- Spire expands space reconnaissance with new RF intelligence tools
- Spire Global stock steady as PwC resigns as auditor, Stifel maintains Buy
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/17/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- NASA extends Spire Global’s data contract with $1.2 million award
- Spire Global launches aircraft weather exposure analytics platform
- Spire Global (SPIR) executive chairman Platzer sells $1.59m in shares
- Stifel analysts reiterate Buy rating on Spire Global stock
- Spire Global stock target cut to $17 at Stifel, maintains Buy rating
- Spire Global Announces Participation in Upcoming Investor Events
- Spire Global wins spot on $237 million Space Force contract
- Spire Global Stock Is Surging Tuesday: What's Happening? - Spire Global (NYSE:SPIR)
- Spire Global stock soars on litigation resolution
- Spire Global Stock: Still A Buyer Despite Recent Challenges (NYSE:SPIR)
Дневной диапазон
9.51 9.90
Годовой диапазон
6.85 21.43
- Предыдущее закрытие
- 9.83
- Open
- 9.87
- Bid
- 9.70
- Ask
- 10.00
- Low
- 9.51
- High
- 9.90
- Объем
- 332
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- 9.36%
- 6-месячное изменение
- 22.32%
- Годовое изменение
- -1.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.