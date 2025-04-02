货币 / SPIR
SPIR: Spire Global Inc Class A
10.07 USD 0.37 (3.81%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SPIR汇率已更改3.81%。当日，交易品种以低点9.69和高点10.25进行交易。
关注Spire Global Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SPIR新闻
日范围
9.69 10.25
年范围
6.85 21.43
- 前一天收盘价
- 9.70
- 开盘价
- 9.74
- 卖价
- 10.07
- 买价
- 10.37
- 最低价
- 9.69
- 最高价
- 10.25
- 交易量
- 419
- 日变化
- 3.81%
- 月变化
- 13.53%
- 6个月变化
- 26.99%
- 年变化
- 2.23%
