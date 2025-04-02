Valute / SPIR
SPIR: Spire Global Inc Class A
10.53 USD 0.46 (4.57%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SPIR ha avuto una variazione del 4.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.08 e ad un massimo di 10.55.
Segui le dinamiche di Spire Global Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SPIR News
Intervallo Giornaliero
10.08 10.55
Intervallo Annuale
6.85 21.43
- Chiusura Precedente
- 10.07
- Apertura
- 10.08
- Bid
- 10.53
- Ask
- 10.83
- Minimo
- 10.08
- Massimo
- 10.55
- Volume
- 548
- Variazione giornaliera
- 4.57%
- Variazione Mensile
- 18.71%
- Variazione Semestrale
- 32.79%
- Variazione Annuale
- 6.90%
21 settembre, domenica